Continua el degoteig de Ciutadans cap al PP

Els supervivents del partit

Els qui han trencat el carnet

Fora de la política

Els crítics

El llistat dels exdirigents de Ciutadans que fan elal que fins ara ha estat el seu partit no té aturador. Aquesta setmana ja són dos més els qui ho han fet i en direcció al, exdiputat per Barcelona, va anunciar dimarts passat que deixava el carnet taronja i canviavaper. Mejía, arrelat a Badalona, s'integrarà en l'equip d'Albiol, tot i que, en principi, com a independent. Un altre exdiputat que ha passat al PP és el regidor de Tossa de MarEl 21 de desembre del 2017, després de l'1-O i sota l'aplicació delper part del govern espanyol, lesvan atorgar ala primera posició i. Era el moment de glòria per un partit que va néixer a Catalunya, però per. L'aterratge en la política espanyola també apuntava cap al triomf. Molt aviat vindria la caiguda. L'ensulsiada a les segones eleccions espanyoles del 2019 van suposar la fi d'i l'inici de la davallada.Les eleccions de febrer del 2021 van certificar el fracàs: Ciutadans va passar de 36 a 6 escons. Mentreva saltar a Madrid abans del naufragi per liderar el partit,-per Barcelona- i-per Tarragona- van salvar l'escó, mentre la periodistaentrava també al Parlament com a fitxatge estrella. D'altres figures, com, també es van reinstal·lar en la cúpula de la formació, al costat d'Arrimadas. Però què se n'ha fet dels altres? On són avui els diputats que van irrompre eufòrics al Parlament el 21-D del 2017?Són aquells a qui la direcció de Ciutadans ha protegit, en la seva majoria situant-los com aen institucions on la formació encara manté presència rellevant. En la major part dels casos, es tracta de quadres que es van alinear al costat d'Arrimadas i Carrizosa en totes les crisis internes.És una de les persones que ha estat reubicada per la direcció del partit. Sempre fidel a l'aparell, De la Calle fa d'assessora de Ciutadans a laAquesta llicenciada en Ciències Empresarials de Sabadell va entrar al Parlament el 2015. Membre de l'executiva i de la total confiança d'Arrimadas, al perdre l'escó va ser recol·locada com a assessora del grup de Ciutadans a la Diputació de Màlaga.Sense escó, conserva el càrrec de portaveu del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i és molt activa a les xarxes defensant la direcció d'Arrimadas.Regidor de Premià de Mar, economista, és des del mes de maig assessor del grup del partit a la Diputació de Barcelona.Com en el cas de Cano, l'exdiputat Amelló, politòleg i llicenciat en Belles Arts, va ser contractat de forma ràpida com a assessor tècnic del grup taronja a la Diputació de Barcelona, tot i que eraGuilarte va abandonar el Parlament quan va ser elegida dins la quota de Ciutadans en la candidatura dea l'Ajuntament de Barcelona. Un grup municipal, per cert, que es va trencar de seguida. Llicenciada en Ciències Polítiques, dirigeix el grup taronja al consistori.És regidor i portaveu del grup de Ciutadans aContinua alineat amb la direcció.Exdiputat per Lleida, exerceix d'assessor de Ciutadans alA diferència d'altres casos, posseeix un, format a la Universitat de Califòrnia i a la UPF en Ciències Polítiques i de l'Administració. Amb anterioritat a ser diputat va ser assessor de la delegació espanyola a l'. Advocat especialitzat en protecció de dades, continua a Ciutadans. És regidor a Sitges. Un avantpassat seu va ser un militar del segle XVIII provinent de Valònia.Doctor en Economia i assessor de l'Ajuntament de, un municipi governat per Junts. Pachamé va protagonitzar un episodi si més no curiós: després que Ciutadans votés els pressupostos municipals, va ser contractat com a assessor de l'alcaldia.Ciutadans havia patit nombroses desercions molt abans de les eleccions catalanes. Però la garrotada del 13-F va accelerar moltes fugides, en alguns casos per afegir-se a un nou imaginat cavall guanyador.És dels pocs exdirigents del partit que ha trobat reubicació en la política, però en unes altres sigles. Advocada i funcionària de professió, Roldán va ser elegida candidata a la Generalitat abans de ser desplaçada en un moviment intern protagonitzat per Carrizosa. Després,i va ser elegida diputada al Parlament en les eleccions del 2021.. Així que va sortir del Parlament, Mejía va renunciar a l'excedència que tenia de la seva anterior feina, cap de relacions institucionals d'una societat farmacèutica (Sefac), per obrir una consultoria en public affairs. Aquesta setmanade Ciutadans i va anunciar que donava suport al projecte polític de Xavier García Albiol a Badalona, tot i mantenint-se, de moment, com a independent.Doctora en Filologia Hispànica i professora de Llengua i Literatura en un institut, va tornar de seguida al seu antic lloc de treball d'abans de dedicar-se a la política institucional. Va abandonar el partit l'estiu passat acusant la formació d'haver perdut els orígens.Són les darreres marxes que ha patit el partit. Soler, metge de professió, ha tornat a la seva feina. Antic cap de llista per Lleida, acaba de fitxar pel, Valents. L'acompanya en aquesta nova aventura Jean Castel, un empresari que havia estat cap de llista per Girona. Abans d'entrar a Ciutadans, havia estat regidor de Girona pel PP.Afèrrima de la direcció del partit i molt hostil als militants crítics que manifestaven discrepàncies, va abandonar Ciutadans l'octubre passat afirmant que el partit estava rebaixant plantejaments. Sembla que la decisió la va doptar al saber que el partit no aniria a la manifestació espanyolista del 12-O.Regidor a Tossa de Mar, va abandonar Ciutadans fa uns mesos. És molt proper a l'antic home fort de l'aparell de Ciutadans,, que va abandonar la formació per acostar-se al PP, on ha anat a parar aquest dijous.Són els quiper emprendre camins professionals, en alguns casos mantenint l'afiliació i el vincle amb Ciutadans. En tot cas, abocats a la seva vida professional.Expert en comunicació, advocat, MBA per la Universitat de Navarra, va ser responsable de comunicació del partit i un dels homes del nucli dur de Ciutadans.Psiquiatra de professió, ha creat junt a una altra exdiputada, Susana Beltrán, l'entitat ISFA, que vol ser un fòrum per reforçar les relacions entre l'estat espanyol i Israel.Aquesta jurista, professora de Dret Internacional a la UAB, ha tornat a la universitat. Col·labora també a la UOC.Va romandre cinc anys al Parlament. Doctor en Ciències de la Salut, és professor associat a la Universitat Internacional de Catalunya.Exdiputat per Lleida, aquest madrileny arrelat a la Vall d'Aran ha tornat als seus negocis vinculats a la informàtica. Continua a Ciutadans i participa en alguna reunió del partit.Exdiputada per Girona, és auxiliar d'infermeria.Aquesta economista basca ha tornat a la seva activitat com a directiva del Banc Santander així que ha sortit del Parlament.Exdiputat per Tarragona, funcionari de Cambrils, pertany als cossos i forces de seguretat de l'Estat.Enginyer agrònom de professió amb plaça de funcionari a l'Ajuntament de Tarragona, ha retornat fa pocs mesos a la seva plaça després d'exercir -fins al setembre- com a regidor del partit.Són els dirigents que van mantenir un discurs crític amb la direcció i amb l'estratègia de sumar forces amb el PP. Defensors del, els crítics es van aplegar en eli continuen dins del partit.Com la resta de membres del corrent crític Renovadors, Espinosa, diplomat en relacions laborals, no tenia cap possibilitat de continuar a les llistes de Ciutadans. Després de sortir del Parlament, ha tornat a la seva feina alJove dirigent crític que sempre s'havia definit com adins de Ciutadans, va ser tambéper la cúpula quan es van fer les llistes electorals. Ha tornat a la seva professió d'arquitecte, obrint un despatx amb un antic company d'estudis.Una de les figures més emblemàtiques del sector crític del partit, De Rivera és una. Actualment està involucrada en diversos projectes professionals vinculats al seu àmbit.Continua vinculada a Renovadors però va quedar ja fora de les llistes en les eleccions del 2021. Ha tornat al seu, que comparteix amb el seu marit i el fill.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor