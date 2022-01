Ucraïna, entre les pors d'Europa i la nostàlgia russa

L'enigma rus

Les intencions de Putin

Tamara Djermanovic: "El llenguatge dels EUA, volent tutoritzar Rússia, és contraproduent, més quan has de parlar amb un sàtrapa"

"Una doble Ucraïna"

La UE, davant la cruïlla

Antoni Segura: "El líder rus té molt interioritzat el que va suposar l'etapa final de Ieltsin, quan les grans companyies occidentals es van rifar Rússia"

La feblesa de Biden i el paper de la Xina

Hi haurà guerra?

Llibert Ferri: "Putin és imprevisible, però té més de tàctic que d'estrateg i se'l sobrevalora"

Las'enreda. Després de setmanes de tensió, les posicions de Rússia i de les potències occidentals semblen enquistades. Moscou ha traçat una línia vermella: vol impediri que les antigues repúbliques de l'URSS -com Ucraïna- ingressin a l'Aliança Atlàntica. Elsi l', d'acord amb la UE, ja van deixar clar aque rebutgen la seva posició de Moscou, que vol preservar unaen els territoris de l'antic Pacte de Varsòvia. Per ara, Putinen diversos punts de la frontera amb Ucraïna, generant pressió sobre el govern de. La UE intenta mantenir una posició comuna, gens fàcil, entre la diplomàcia i la pressió, sense deixar de pensar a blindar l'accés alsLa frase desobre Rússia () és tan coneguda com exacta. Per desentrellar les incerteses que amaga la retòrica d'uns i altres,ha demanat l'opinió de tres experts: l'historiador, president del(Centre Internacional de Documentació de Barcelona);, professora de la UPF i coordinadora del seu Seminari d'Estudis Eslaus; i el periodista i excorresponsal de TV3 a MoscouElque encara hi ha a Occident sobre la realitat russa és un element que dificulta la comprensió d'aquest conflicte. Djermanovic és una especialista en les relacions entre Rússia i Occident: "ja va escriure al seu Diari d'un escriptor que abans el món inventaria l'elixir de la vida o el mòbil perpetu que no pas entendria l'ànima russa". La professora indica que la realitat russa es coneix "molt poc" i que hi ha molt aiguabarreig. "El llenguatge que s'empra en aquests moments des d'Occident, sobretot des dels EUA, volentRússia, és contraproduent i més quan has de parlar amb un sàtrapa", diagnostica Djermanovic.Per a Segura, Putin no ha paït la dissolució de l'URSS. "No és un nostàlgic del comunisme però sí del paper de superpotència de Rússia. Té molt interioritzat el que va suposar el darrer període de Boris Ieltsin, quan les grans companyies occidentals van entrar a sac a l'economia russa i. Actualment, Rússia continua sent una potència militar, però econòmicament, la Xina li ha passat clarament pel davant i elés menor al de molts països de la UE", indica.Hi coincideix Ferri, que va publicar recentment Putin trenta anys després del fi de l'URSS. Per ell, el líder rus "expressa la. És el dirigent que va afirmar que la fi de l'URSS havia estat la catàstrofe més gran del segle XX".La història d'Ucraïna es confon amb la dels veïns russos. Djermanovic recorda que va ser lala primera confederació de pobles eslaus, ja al segle IX. Russos i ucraïnesos. Ara, però, la societat ucraïnesa ha expressat la seva voluntat d'apostar per una major aproximació a Occident. Per la professora, mentre Rússia és un, ja fa anys que Ucraïna vol formar part del projecte europeu. Segura subratlla l'existència d'unaamb un sector de la població que se sent més occidental i un altre russòfil, que en general coincideixen en la llengua que parlenTots els analistes destaquen el paper extraordinàriament difícil dels membres de la UE. Per Djermanovic el paper que juguenvol fugir del discurs de bons i dolents que empra Washington, perquè és més matisat.Ferri destaca el paper que tenen els interessos econòmics i la necessitat de garantir l'arribada deen l'actitud de la UE. El periodista recorda que les dues terminals del Nord Stream són propietat d'uni el nou govern alemany d'mantindrà la mateixa política respecte a Rússia que va fer Angela Merkel.Per Ferri, després de la, Biden no té altra opció que "mostrar múscul". Totes les declaracions sobre un avenç gradual dels talibans es van estavellar quan aquests van entrar a Kabul en poques setmanes. Ara, Biden s'ha trobat que aquesta crisi li dona una oportunitat de recuperar un paper protagonista de dirigent afirmatiu.Com contempla aquest conflicte l'altre gran actor internacional, la Xina? Pequín ha escenificat aproximació envers Rússia i tots dos països acaben de fer, junt amb l'Iran, unesal golf de l'Oman.ha mostrat comprensió per la posició del Kremlin de rebuig a l'ampliació de l'OTAN. L'actitud xinesa és "expectant", apunta Segura. El règim de Xi està pendent del mar de la Xina i en aquesta crisi no s'hi juga gaire i li pot anar bé si hi haentre les altres potències.En una cosa estan d'acord Djermanovic, Segura i Ferri.. "Jo estic convençut que no", apunta el president del Cidob. "Putin no travessa el seu millor moment de popularitat, utilitza la seva arma, que és l'energia, però és un país monoexportador al qual la transició energètica afeblirà", pronostica.Djermanovic no ven ganes de guerra en la societat russa. Segons ella,i dur la guerra al Donbass només li portaria problemes a Putin. Fins i tot els sectors més contraris a ell consideren que té prou intel·ligència política per evitar la guerra. El mateix pensa Ferri, que destaca que hi ha 100.000 soldats russos sobre el terreny, però no s'ha preparat cap estructura sanitària ni de proveïments. L'excorresponsal assegura que Putin "és imprevisible, però sovint és més tàctic que estrateg i se'l sobrevalora", diu.El periodista apunta una possible sortida al conflicte i esmenta, on s'explica perquè no hi haurà guerra. L'article dona detalls de la reunió virtual entre Putin i Biden del desembre, on es van posar les bases per a la represa de les trobades en format Normandia, és a dir, Ucraïna i Rússia, supervisades per França i Alemanya, que acaben de començar. Els d'Expert, ben informats, insinuen una sortida amb Ucraïna fora de l'OTAN però acostant-se a la UE, i amb el territori deamb un estatus especial en aspectes com la llengua. L'alternativa a això és un estat de guerra latent a l'est d'Ucraïna.

