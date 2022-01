Sanitat ordena retirar un conegut fàrmac per a les nafres de la boca

L'(AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada del mercat d'un lot complet del fàrmac, un conegut fàrmac per al tractament de les nafres de la boca.Segons recull l'AEMPS en la seva pàgina web, la solució bucal retirada és el flascó de 10 mil·lilitres. del lot 363777, amb data de caducitat el 31 de maig de 2024. Com a mesura cautelar, la *AEMPS ha ordenat la retirada d'aquest lot, etiquetat en neerlandès. La resta d'unitats del medicament, etiquetades correctament en espanyol, seguiran en el mercat.Pyralvex és un tractament per a l'alleujament del dolor en les afeccions inflamatòries lleus de la mucosa de la boca com aftes i irritacions originades per dentadures postisses i aparells ortopèdics. No està indicat el seu ús si s'és al·lèrgic (hipersensible) als principis actius o a algun dels excipients, com ara l'àcid salicílic.Entre elsmolt freqüents (1 de cada 10 pacients) el prospecte del fàrmac indica la sensació de coïssor local transitòria al lloc d'aplicació. També pot produir la pigmentació temporal en dents i pròtesis o de la mucosa bucal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor