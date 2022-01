Una baralla entre camioners al voral de l'AP-7 provoca un accident mortal a l'Empordà

Elshan detingut un camioner de 54 anys i n'investiguen un altre com a presumptes autors d'undeaquest dimnecres a l'AP-7 a, a l'. Els dos homes haurien parat elsal voral per continuar unade trànsit.Segons explica lacatalana en un comunicat, el xoc va tenir lloc poc abans de les set de la tarda. Els agents que es van desplaçar al lloc dels fets van observar com dosaturats que ocupaven part del carril dret i el voral, i un altre camió i un turisme que havien xocat amb el segon camió aturat.Durant la baralla, en què un va ferir l'altre amb unes tisores a la zona abdominal, el conductor del turisme estimbat va morir, mentre que el camioner accidentat va quedar ferit lleu. L'agressor va quedar detingut per un delicte de lesions, i el camionar agredit va ser traslladat a l'Hospital de Figueres.La investigació continua oberta per determinar la responsabilitat del tercer camió, el que va xocar contra el turisme i els dos camions aturats, mentre que el conductor que va rebre el tall a l'abdomen, investigat per provocar l'accident, serà citat a declarar quan rebi l'alta hospitalària.

