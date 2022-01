Díaz no es compromet públicament a fer canvis a la reforma laboral com reclama ERC

"Hem estat negociant durant nou mesos amb els agents socials i l'acord és extremadament valuós". Així ha respost la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball,, a la petició conjunta que han fet ERC, Bildu, BNG i CUP perquè s'acceptin canvis a la reforma laboral . Les negociacions amb els republicans, ha assegurat, continuen malgrat que els d'ja han deixat clar que no votaran a favor si no s'obre a modificacions, però la ministra ha evitat prometre canvis -si més no, públicament-, i ha assenyalat els dos anys que queden de legislatura per treballar propostes més enllà de la reforma.Des de la fàbrica de, Díaz ha advertit que mai s'aixeca d'una taula de negociació i que, per tant, l'esgotarà fins al darrer minut des del "convenciment" que aquestes formacions d'esquerres, de les que ha dit que coneix bé, sabran apreciar els avenços que suposa per als treballadors. "a un text que millora la vida de la gent", ha insistit.Pel que fa a les peticions concretes que han fet els grups que han promogut el manifest conjunt per reclamar canvis a la reforma, Díaz ha respost que queda "molta feina per fer i molt canvi normatiu"de la legislatura. Tot i que no ha revelat el contingut de les negociacions amb el diputat del Congrésni la conversa amb el conseller d'Empresa i Treball,, ha conclòs que espera poder dir aviat que la reforma "no està en perill i pot tenir continuïtat".Com ja va fer aquest dimecres en les trobades amb UGT i CCOO, ha defensat que la reforma laboral és la "més important en 40 anys de la història de la democràcia" o suposa un canvi "absolut" del model de relacions laborals a Espanya. "Els seus", ha afirmat tot recordant que lasuposarà un increment salarial d'entre 3.000 i 11.000 euros anuals per als treballadors d'alguns sectors. També ha subratllat que, que prové del franquisme, per promoure l'estabilitat.La visita a Seat és el darrer acte de l'agenda pública de Díaz a Barcelona. Aquest divendres, seran els secretaris generals d'UGT i CCOO,, els que defensaran la reforma laboral en un comitè conjunt que se celebrarà a les Cotxeres de Sants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor