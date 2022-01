Tres de cada quatre víctimes mortals en accidents de trànsit a Catalunya eren homes

Un total de 188 persones han perdut la vida ena Catalunya l'any 2021, un 22,3% menys que el 2019. D'aquestes, 135 van morir en zona interurbana i 53 en zona urbana. Així ho recull el balanç de sinistralitat del Servei Català de Trànsit (SCT), que compara les xifres amb l'any previ a l'esclat de la pandèmia.Destaca del balanç que gairebé el 75% de les víctimes mortals són(140) en enfront del 25% que són dones (48). Per demarcacions,Tarragona és el territori que registra menys víctimes mortals i també on hi ha hagut més reducció dels morts per accident de trànsit, fins a un 43,2% menys, mentre que a Girona augmenten un 19,4%. La distracció continua sent el principal factor, seguit de les infraccions.

