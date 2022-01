Un estudi confirma que els tests d'antígens s'han de fer amb mostra nasal i no bucal

Altres notícies que et poden interessar

Un estudi dut a terme a l’(APMN) conclou queper detectar els casos positius de Covid-19. Segons precisa l'APMN s’han analitzat mostres de 300 usuaris amb la gran majoria amb simptomatologia compatible amb la Covi-19 i de centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i de punts centralitzats on es realitzen proves de detecció d’aquesta malaltia.Per fer aquesta investigacióD’una banda, se’ls va fer un TAR amb la mostra nasal i, d’una altra, es va fer un TAR amb la mostra de saliva, de la boca: "En cas que els resultats de les dues proves no coincidissin, es demanava a la persona si es podia agafar una nova mostra, per analitzar-la mitjançant una prova rt-PCR al Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord", precisa.També precisen que, per assegurar que les mostres de saliva no estaven contaminades, "només és van incloure a l’estudi els participants voluntaris que no havien pres menjar, beguda o xiclet, ni havien fumat, en els 30 minuts anteriors a la recollida de la mostra bucal".Un cop obtinguts els resultats, expliquen, ja es veien les diferències:. Així mateix, en els casos amb resultats discordants, en què els TAR fets amb la mostra nasal indicaven que el resultat era de Covid-19 positiu però amb la mostra de saliva sortia negatiu, la PCR va confirmar que eren positius". I conclouen: "Sempre que el TAR fet amb mostra nasal indicava positiu, la PCR va confirmar aquest positiu, malgrat que els TAR fets amb mostra de saliva indiquessin que eren negatius".En un comunicat, l'APMN recull declaracions de la seva directora,: "Es va decidir posar en marxa aquest estudi per confirmar la validesa de la presa de mostra en saliva per realitzar els TAR". I destaca el paper de l’atenció primària en investigacions d’aquest tipus: "El fet de tenir accés directe a un gran volum de població ens ha permès fer l’estudi en molt poc temps, així com tenir resultats vàlids molt ràpidament".L’estudi ha comptat amb la participació del Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses.​​​​​​​​​

