El desconegut risc de no netejar-te bé el melic

amb més de 4,6 milions de seguidors, és un dels metges més populars de. Treballa a l’, el Servei Nacional dedel, i durant els seus descansos fa vídeos amb centenars de milers de visites en què comparteix tota mena de i trucs de salut.En una de les seves últimes publicacions, el doctor britànic ha revelat una informació que molta gent desconeixia: la importància de netejar-se bé el melic. Aquesta part del cos, tan sovint oblidada, acumula suor, cèl·lules mortes i bacteris i per això és clau mantenir-ne una bona higiene."Si no es renta amb regularitat, aquest material pot acumular-se i endurir-se en un omfalòsit, una pedra en el melic", explica el doctor. Aquestes pedres, que generalment solen ser de color negre o marronós, són una font important d'infeccions i si no es tracten, poden provocar problemes de salut més greus. A més, generen una olor molt desagradable.A banda de rentar-se aquesta part del cos amb sabó, si es vol dur a terme una neteja més profunda, es pot fer servir un cotó impregnat amb una mica d’oli d’arbre de te, per exemple, per eliminar brutícia.

