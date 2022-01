Barcelona s’incorpora a la xarxa de la Finestreta Única Empresarial

Autònoms i empreses de Barcelona ja podran accedir a partir d’ara als serveis de la(FUE) per agilitzar tràmits administratius. Així ho han acordat aquest dijous en un conveni de col·laboració l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, en un acte presidit pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent. El Govern estima que uns 375.300 autònoms i unes 279.500 empreses de tot Catalunya podran beneficiar-se de la FUE, que els suposarà un estalvi total de 38,4 milions d’euros. “Un estalvi en temps, en tràmits administratius, en burocràcia... un estalvi que ha d’anar dirigit allà on és necessari, que és a l’economia productiva”, ha remarcat Torrent en concloure la signatura del conveni, al Palau Robert.Amb la, la xarxa de la FUE ja cobreix un 97% dels municipis i ofereix els seus serveis a un 95% de la població. El seu desplegament ha estat possible gràcies a l’acord formalitzat aquest dijous per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC).S’estima que unsbarcelonines podran beneficiar-se a partir d’ara dels serveis de la FUE, que els permetran gestionar de manera integral i unificada, a través d’un únic punt d’accés, tots els tràmits administratius vinculats a la seva activitat econòmica, siguin de la Generalitat, locals o estatals. Els serveis de la FUE estan disponibles per via telemàtica, a través del Canal Empresa o de forma presencial, a la xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial (OGE).Així doncs, en el cas que un autònom vulgui obrir un negoci, per exemple, ja no caldrà que busqui per les diferents webs quins són els tràmits a fer, sinó que tan sols haurà de consultar-ho al Canal Empresa o a la web de l’Ajuntament, ha exposat en un comunicat la conselleria d’Empresa i Treball.Actualment, està en curs la: Sabadell, Castelldefels, Vilafranca del Penedès, Sant Quirze del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Argentona, Pallejà, Calonge, Viladasens i Fontanilles. Un desplegament que s’inclou en l’objectiu del Govern de transformar el model productiu català i “rellançar” Catalunya en l’era postcovid, en paraules de Torrent.L’han acompanyat en l’acte de signatura el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; de la Diputació de Girona, Lluís Noguer; de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i de la gerent del Consorci AOC, Àstrid Desset.

