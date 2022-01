Vídeo | Polèmica pel menyspreu de TVE al gallec al Benidorm Fest

A presentación das Tanxu no #benidormfest ...



"Bélgica ha enviado una canción en IDIOMA INVENTADO no una, sinó dos veces [...]"@eurovision_tve @rtve, non hai mellores guionistas? Ou a presentadora ía por libre? pic.twitter.com/Q6thpkorFf — Seve de Xantoque 🛰🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@seve_file) January 26, 2022

La gala de Benidorm Fest en què TVE triava cançons finalistes per representar Espanya en el Festival d'Eurovisió no s'ha estalviat la polèmica. En la locució de presentació del grup, que cantava un tema en gallec, van fer referència als "idiomes inventats", en referència a les dues vegades en què Bèlgica va enviar cançons en llengües creades per a l'ocasió, per participar en el festival.Multitud d'usuaris de les xarxes han criticat amb duresa aquest comentari tot just abans de donar pas a l'única cançó que era en una llengua diferent de l'espanyol, un comentari fet en una gala que va estar presentada per Alaska i Inés Hernand. La cantant va treure ferro al comentari de la locució.Més enllà de la controvèrsia, en la gala van quedar finalistes Chanel, Blanca Paloma, Varry Brava i Tanxugueiras, que van tenir èxit entre el públic amb la seva cançó Terra, que també inclou unes paraules en català, basc i asturià.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor