Sánchez demana als grups que convalidin una reforma laboral «bona per als joves»

El president del govern espanyol,, ha reclamat aquest dijous novament a les formacions parlamentàries que convalidin la reforma laboral que se sotmetrà a criteri del Congrés el 3 de febrer. Segons Sánchez, la reforma redueix la precarietat laboral, i per aquest motiu ha demanat "als grups parlamentaris que convalidin una bona reforma laboral per als nostres treballadors i treballadores, i".Sánchez ha recordat que amb la reforma laboral vigent un de cada tres contractes de l'Estat té una durada menor a cinc dies. "Amb aquests contractes els joves com es poden emancipar, poden fer una previsió de vida o tenen una garantia mínima d'estabilitat?", ha preguntat abans de defensar quePer ara l'executiu espanyol es nega per ara a introduir modificacions al text que ha pactat amb els agents socials, fet que situa ERC i el PNB de moment en el no i que fa dependre la votació de, i, entre altres.Sánchez ha fet aquestes manifestacions en un acte amb jubilats on ha destacat les dades "extraordinàriament positives" de l'ocupació , que ha arribat als, una xifra que no s'assolia des del 2005, i que han situat l'atur a nivells del 2008.El president espanyol ha insistit que el seu govern està "compromès" amb l'augment del(SMI) per situar-lo al 60% del salari mitjà al final de la legislatura. Aquesta, segons Sánchez, "és la legislatura de l'ocupació" on es demostra que "es pot sortir de la crisi amb dignitat".En aquest marc, ha defensat la reforma de les pensions que "garanteix per llei la revalorització" de les pensions i ha situat a l'eix de la seva actuació la voluntat de "recuperar consensos amb es agents socials". "Estem en el camí de la justícia i la dignitat intergeneracional", ha dit.

