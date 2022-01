Hisenda haurà de tornar més de dos milions d'euros a la família Pujol

haurà de tornar més de dos milions d'euros a la. Aquesta és una de les conseqüències de la sentència del(TJUE) que tomba la normativa de l'exministre d'Hisenda, que establia que l'obligatorietat de declarar els béns a l'estranger no prescrivia mai i que Hisenda podia perseguir-los sempre.Segons ha informat La Vanguardia, una de les conseqüències d'aquesta decisió europea beneficiarà la família de l'expresident de la, però també alleugerirà la situació deEn el cas dels Pujol, l'any 2014 van declarar diners que fins aleshores havien tingut aamagats. Eren uns quatre milions d'euros i van haver de pagar uns dos milions d'impostos. Els advocats de la família van pagar, però van mostrar la seva disconformitat i van impugnar la declaració dels diners, coneixedors que hi havia en marxa recursos a Europa contra la normativa de Montoro que deia que aquests fets no prescrivien mai. Ara, el TJUE ha tombat la mesura de l'exministre. Fer aflorar els diners era el pas previ a la declaració de Jordi Pujol en què reconeixia la deixa de l'avi Florenci.En el cas del rei emèrit, la seva situació no canvia però es podria beneficiar de la decisió de la justícia europea perquè no se li podrien aplicar impostos ni sancions per no haver declarar diners que tenia ena Hisenda.

