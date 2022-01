El paratge delva viure aquest passat cap de setmana una situació d’absoluta massificació de visitants. El fred que està fent les darreres setmanes ha deixat els gorgs glaçats i això ha atret un munt de visitants. Es calcula que tant dissabte com diumenge s’hi van acostar unes 700 persones.Lescom el polígon Niubó o el de la Font del Querol van quedar saturades, i el pitjor de tot és que molts cotxes van acabar aparcant a la carretera i al camí d’Estiula, amb el perill que això suposa en cas d’emergència.Per tot plegat, l’s’ha vist obligat a prendreperquè aquesta situació no es torni a repetir i que es començaran a aplicar a partir d’aquest cap de setmana mateix (29-30 gener).A partir d'aquest dissabte hi haurà control d’accés al paratge del Torrent de la Cabana, tal com passa a l’estiu o Setmana Santa. Això suposa el pEls tiquets es podran comprar al xalet que hi ha a l’aparcament de la Font del Querol i a la caseta del camí cap al Torrent, i l’import s’haurà d’abonar en metàl·lic. Els visitants que s’allotgin a establiments de Campdevànol tindran un descompte i la taxa que se’ls cobrarà serà de 2 euros.Es tracta d’una mesura d’urgència per evitar que es torni a repetir una situació semblant a la del darrer cap de setmana, per tal de "garantir la seguretat de tots els visitants i alhora vetllar per un entorn de gran bellesa i únic com és el Torrent de la Cabana", expliquen des del consistori.De moment, i fins que no es torni a revisar, aquestes mesures s’aplicaran durant

