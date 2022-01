Revelen que Johnson va autoritzar evacuar gossos i gats d'Afganistan

Uns missatges de correu electrònics del govern del Regne Unit fets públics aquest dimecres al Parlament suggereixen que el primer ministre britànic,, va autoritzar l'evacuació d'animals de Kabul durant la retirada de les forces occidentals de l'Afganistan l'agost passat, una afirmació que el va descartar prèviament titllant-la de "ximpleria".Johnson, sota una immensa pressió per les festes celebrades a la seva oficina de Downing *Street durant els confinaments de la Covid, ha negat qualsevol participació en la decisió d'ajudar a evacuar als gats i gossos de l'organització benèfica de rescat d'animals Nowzad dirigida per l'exsoldat britànic Paul Farthing.Les mascotes van ser rescatades enmig de la caòtica operació l'estiu passat d'embarcar a ciutadans britànics i col·laboradors afganesos en vols del Ministeri de Defensa britànic per volar cap al Regne Unit després de la caiguda de l'Afganistan en mans dels talibans. Des del 14 al 29 d'agost, la Força Aèria (RAF) va treure al voltant de 15.000 persones, inclosos 5.000 britànics i 8.000 afganesos, i la resta eren ciutadans de tercers països.

