Els joves de 18 a 29 anys ja poden demanar hora per a la tercera dosi

Altres notícies que et poden interessar

per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19. El Departament de SalutFins ara no es podia sol·licitar, ja que la immensa majoria dels joves catalans no complien els requisits mínims de 8 mesos de distància entre la segona i la tercera dosis. Ara, però, el criteri per a diverses vacunes permet que es demani cita i hora.En el cas de les vacunes de d'o la dosi única de, han de passarper poder rebre ara la dosi de record.Des del Departament de Salut se segueix insistint en la importància de demanar dia i hora a través del-es pot accedir a través d' aquest enllaç -, però també confirma que es manté la vacunació sense cita prèvia. Aquesta última "" es podrà fer a punts poblacions i a centres d'atenció primària (CAP). Ara per ara, no s'han notificat nous punts.La dosi addicional que s’està administrant és de Moderna o de Pfizer,. De fet, s’ha comprovat que totes dues vacunes, tant la Moderna com la Pfizer, tenen una eficàcia molt elevada, independentment de la vacuna que s’hagi rebut en l’aplicació de la pauta completa (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen).​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor