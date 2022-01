Les defenses dels activistes del 23-S podran accedir a la causa secreta contra els CDR

Decisió important en la causa contra elsde l'. L'ha donat la raó als advocats d'i ha acordat donar-los accés a les diligències prèvies anteriors -les- i també a la causa secreta, que podria ser, segons les defenses, l'origen de la causa general contra l'independentisme. La interlocutòria de la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional suposa un revés al jutge instructor,, i reconeix a les defenses el dret d'accedir a aquesta informació fins ara secreta per evitar que es vulneri el dret de defensa.És la segona decisió favorable als advocats en una setmana. Fa pocs dies, la sala d'apel·lacions va permetre a les defenses accedir a les gravacions telefòniques i a les balises de seguiment del acusats. Els CDR implicats en l'operació Judes estan investigats per terrorisme des de l'any 2018 i set d'ells van passar tres mesos a la presó. Per ara, la causa continua en instrucció si bé ja han estat processats per aquest delicte. No hi ha data prevista per al judici i les decisions de la sala d'apel·lacions dels darrers dies suposen una sacsejada per la causa.La decisió de la setmana passada fa referència a la causa 99/2018, que durant molt temps va ser considerada la causa general contra l'independentisme. La part de l'operació Judes és la peça 2, però hi ha altre peces que afectarien, per exemple,. Però, i si l'origen de tot plegat no fos aquesta causa? Paral·lelament a la batalla per aconseguir desbloquejar la instrucció i accedir a la peça principal del procediment 99/2018, cosa que s'ha aconseguit, va aparèixer una altra causa secreta i prèvia, relacionada amb els CDR de l'operació Judes, i que no havia estat notificada: les diligències 104/2017.Alerta Solidària va demanar poder accedir-hi i ara el jutge d'apel·lació els ha donat la raó. Els advocats en van tenir constància arran d'un escrit de la Fiscalia que demanava incorporar part d'aquestes diligències a la causa contra els CDR. "És l'enèsima anomalia", denunciaven les defenses aquest cap de setmana a NacióDigital. La decisió de la sala d'apel·lacions permet ara als advocats "buscar dins les diligències ocultades per evidenciar el muntatge orquestrat des del principi". Les diligències prèvies 104/2017, iniciades a finals de 2017 i en secret fins ara, han aparegut en altres causes, com la de

