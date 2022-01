L'OMS augura que la fase aguda de la pandèmia pot acabar aquest any

La fase aguda de la pandèmia podria acabar aquest. Així ho sosté la directora dede l', María Neira, qui sosté que ens trobem en un moment "positiu" que fa presagiar que el control del virus i la postpandèmia definitiva per fi s'acosten.En una entrevista a El món a RAC1,ha assegurat que "podem començar a imaginar com és la postpandèmia". En aquest sentit, considera que la caiguda de lesa partir d'aquest divendres és "comprensible". En la mateixa línia, creu que el manteniment del"no és necessari" en països amb lamolt alta, com passa a Catalunya.No obstant, Neira no menysté la idea d'utilitzar-lo "en cada societat", que creu que ha de decidir el paper del certificat "internament". El mateix als aeroports i en viatges internacionals: només s'hauria de mantenir si es demostra que és eficaç, afegeix. Amb relació a la mascareta en exteriors, i arribats en aquesta fase de la pandèmia, Neira sosté que "no és útil, sinó més aviat dissuasiva".Un altre aspecte clau per a ser optimistes, per a Neira és el fet que, actualment, la meitat dels ciutadans del món es troben immunitzats, i al juny, l'objectiu és el percentatge arribi al 70%. Un dels reptes en aquest sentit, apunta, és solucionar les diferències entre països: alguns estats van per la tercera i quarta dosis, i en altres, els vacunats són minoria.

Sobre l'aparició de la variant òmicron sigil·losa, de què ja s'han detectat els primers casos a Catalunya, Neira no veu motius per preocupar-se, i actualment, sembla que és incapaç de canviar l'evolució de la pandèmia. A més, remarca que de variants "n'aniran apareixent", i recomana a la ciutadania "asserenar-se" quan això passi.

​​​​​​​​​

