Els majors de 60 vacunats tenen set cops menys risc de contagiar-se de Covid

Lapot haver perdut efectivitat enfront de la variant òmicron, però continua frenant els contagis per coronavirus. Així ho ha remarcat aquest dijous la ministra de Sanitat, Carolina Darias, al Congrés. En la compareixença ha afirmat que les persones majors de 60 anys amb totes les dosis posades tenen set vegades menys de possibilitats d'infectar-se que els qui no les tenen, un risc que es redueix encara més entre la població vacunada entre 60 i 79 anys, amb un risc de contagi 9,8 menor que entre els no vacunats."La incidència en vacunats en molt inferior que en no vacunats", ha dit. Pel que respecta a les hospitalitzacions, hi ha 14,5 més de possibilitats entre els no vacunats i 27 més de risc d'acabar en una UCI. "Les dades són contundents i posen de manifest el poder de les vacunes enfront de les infeccions, la malaltia greu i les defuncions", ha asseveratLa incidència acumulada, que aquest dimecres se situava en 3.198 al conjunt de l'Estat, està sent set vegades superior a la tercera onada després de Nadal de 2020, però hospitals i UCI estan menys plens. En el primer cas, l'ocupació és del 15,5% enfront del 24% de llits ocupats l'any passat. Ara l'ocupació de les UCI és del 22% enfront del 40% en la tercera onada.​​​​​​​​​

