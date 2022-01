Demanen investigar 24 nous agents de la policia espanyola per les càrregues de l'1-O

, acusacions populars en la causa per les càrregues de l'1-O a Barcelona, han demanat aquest dijous. D'aquests,d'imputació d'agents que a dia d'avui ja estan investigats. El cas es troba en fase d'instrucció des de fa anys i investiga l'operatiu policial que es va dur a terme a Barcelona el dia del referèndum.La petició de les acusacions arriba després d'una pericial audiovisual que analitza totes lesi identifica conductes delictives dutes a terme pels agents. Segons ha informat la directora d'Irídia,, s'han identificat més de 450 conductes que poden ser delicte.Aquesta pericial s'ha aportat a la causa, que continua investigant-se a un jutjat de Barcelona. "Ha estat un esforç titànic, perquè la càrrega de la investigació ha recaigut en les acusacions", ha denunciat Franquesa. Des d'Òmnium, l'advocadaha indicat que la causa sobre les càrregues de l'1-O és el procediment judicial sobre violència policial que s'ha dut a terme fins ara. "Hi ha una quantitat ingent d'imatges i ho hem hagut de sistematitzar", ha detallat.Les tres organitzacions que exerceixen d'acusació particular han denunciat diverses vegades lper col·laborar en la investigació dels fets. Per tot plegat, es demana també una pròrroga a la instrucció de la causa perquè es pugui citar a declarar els agents imputats.

