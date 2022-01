ERC, Bildu, CUP i BNG fan pinya per forçar el govern espanyol a fer canvis a la reforma laboral

Elsdel Congrés dels Diputats uneixen esforços per intentar que el govern espanyol s'avingui a feracceptant la sevahan presentat aquest dijous un manifest conjunt per oficialitzar la seva reclamació i denunciar que la proposta que s'ha de validar el pròxim 3 de febrer ésper recuperar els drets laborals dels treballadors que es van perdre l'any 2012 amb el projecte del PP."Mostrem la nostra absoluta i sincera voluntat peri negociació amb el govern i les forces que el componen", asseguren els quatre grups, que formen part de la majoria plurinacional que fins ara ha sostingut la coalició del PSOE i de Podem. Amb tot, consideren que aquesta negociació implica aque fins ara la Moncloa ha negat la possibilitat de fer.De fet, la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, ha defensat des de Catalunya de la mà d'UGT i CCOO lade la reforma pactada amb els sindicats i la patronal i ha donat per fet que cap partit que vulgui recuperar drets dels treballadors pugui votar-hi en contra.ERC, però, partit clau per a la validació de la reforma, és lluny d'un acord. El diputat, negociador principal a Madrid i exsecretari d'UGT a Tarragona, ha preguntat com es pot negociar una reforma mentre "persones importants" de la Moncloa asseguren que, que es neguen a tramitar-ho com a projecte de llei i que demanen "votar cegament". El dirigent republicà ha manifestat "respecte" pel diàleg social i ha defensat que cap sindicat s'oposarà a les mesures que presenten perquè totes serveixen per millorar la proposta de Díaz."La pregunta és per als que no volen el diàleg i no compleixen els seus projectes. Aquesta és una coalició de govern i hi ha qui posa vetos", ha dit. Salvador ha afegit que la reforma pot esperar tres mesos si és per fer millores i ha restat importància a la trobada de la vicepresidenta amb el conseller d'Empresa i Treball,, aquest dimecres a Barcelona. "El negociador està a Madrid, no ho porta Roger Torrent".En el manifest, els grups valoren positivament que l'actual proposta afronti la correcció de qüestions com la temporalitat i la precarietat. Amb tot, consideren que és insuficient i que la seva millora depèndel govern espanyol. La prevalença dels convenis autonòmics, l'autorització de l'administració -en el cas de Catalunya, la Generalitat- per fer un ERO, endurir les causes d'acomiadament, recuperar la indemnització de 45 dies per any treballat en cas d'acomiadament improcedent, la prioritat dels convenis sectorials, restaurar les limitacions de les empreses de mobilitat geogràfica i propostes per reduir la jornada laboral i fomentar la conciliació són les reclamacions que fan els grups al manifest.

Declaración Conjunta - Refo... by Naciodigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor