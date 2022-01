El govern d'Andalusia ataca el «Bricoheroes» de TV3 per «ofenses» contra els andalusos

Nova polèmica al voltant del programade, aquesta vegada amb el govern d'Andalusia. El portaveu de la Junta, Elías Bendodo, ha manifestat la seva profunda desaprovació per un dels gags que van protagonitzar els còmicsen un dels darrers episodis. A "Com construir un jardí vertical", tots dos fan bromes sobre les taques d'humitat que els apareixen a la paret i que "poden semblar el rostre de Jesucrist".A partir d'aquesta premissa, estiren la broma i "busquen" una manera de rendibilitzar econòmicament aquesta mena d'exhibició. Llavors, comencen la polèmica, en dir: "Tu creus que algú pagarà per veure la cara de Jesús? [...] Cagondeu!Després d'aquesta conversa, comencen a imitar l'accent andalús, un dels moments que "més ha ofès", segons la Junta d'Andalusia.El mateix Bendodo, en una intervenció a la cadena ultraconservadora, ha mostrat la sevade la manera de parlar o entendre la vida dels andalusos" a la cadena pública catalana. El programa, que ara només es pot veure per YouTube, va protagonitzar diverses polèmiques durant el 2021. La més sonada va ser la "censura" d'un gag que demanava "un desig estrafolari de milionari" i és que la reina d'Espanya "me la xupi".

