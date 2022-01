El PSC fracassa en l'intent de fer fora Miquel Pueyo de l'alcaldia de Lleida

El socialistatampoc ha aconseguit tornar a l’alcaldia de Lleida aquest mes de gener. Lacontrano es presentarà per manca de suports, de manera que el regidor del PSC recull el seu segon fracàs polític en relació a la seva intenció de serdesprés de la derrota electoral de fa prop de tres anys.Davant d’aquests fets, elsde la Paeria, fins araper la tramitació de la moció, quedaran aprovats de forma inicial al ple d’aquest divendres i s’acabarà així el període d’interinatge que es va obrir al desembre quan Pueyo es va sotmetre a una moció de confiança al no aconseguir aprovar els comptes.El PSC només compta amb el suport dehi havia donat suport així com, els regidors no adscrits que van ser expulsats de la formació taronja. El Comú de Lleida ja va informar la setmana passada que el seu model de ciutat i les diferències amb el que proposava el PSC l’impedia avalar el suport a Larrosa.

