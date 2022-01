Detinguts a Barcelona dos fugitius molt violents d'una banda criminal alemanya

d'una banda molt perillosa que. En concret, la policia catalana els va trobar al districte dede la capital catalana. Tots dos operaven en aquesta organització, de caràcter molt violent, que es dedica al tràfic de drogues i té la seva base d'operacions a Hamburg.Les detencions es van fer en cooperació amb(Oficina Federal d'Investigació Criminal, per les sigles en alemany) i la policia d'Hamburg contra els dos homes hi havia ordres europees de detenció i entrega. Els arrestats estaven buscats per la policia d'Hamburg.L'organització la formaven en la seva majoria personesque acostumaven a anar. Segons la BKA, la banda estava involucrada en un tiroteig a Hamburg on una persona va resultar ferida greu per un tret al cap.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor