L'espai homenatge a Ricardo Bofill rep més de 2.000 visites en un sol dia

Unes 2.000 persones han visitat entre les 9 i les 18 hores d'aquest dimecres la Fàbrica-de Sant Just Desvern per acomiadar l'arquitecte, que va morir el 14 de gener als 82 anys, en un acte que ha comptat amb la presència dels seus fills, Ricardo i Pablo Bofill, i companys de professió com Fermín Vázquez, Daniel Mòdol i Rafael de la Hoz.La Fàbrica a Sant Just Desvern es podrà visitar ininterrompudament fins aquest dijous a les sis de la tarda i incloude l'arquitecte, maquetes, concerts i la projecció d'audiovisuals amb entrevistes a Bofill. Familiars, amics i admiradors de l'artista han visitat el pati, l'interior de taller i el jardí de l'espai des de les nou del matí per homenatjar qui ha estat considerat un dels urbanistes catalans més influents i reconeguts de l'àmbit internacional.Passades les nou del matí, ja hi havia cua per poder entrar a, un lloc molt emblemàtic pels veïns del municipi i també pels seguidors de Ricardo Bofill. "La Fàbrica és un lloc de treball per excel·lència. Aquí la vida transcorre com una seqüència continua, amb molt poca diferència entre el treball i l’oci. Tinc la impressió de viure en el mateix entorn que va originar la", va assenyalar en una ocasió l'arquitecte.Els assistents han hagut de reservar entrada i ensenyar el passaport covid per entrar-hi., de Sant Just Desvern, viu al bloc de pisos que estan al costat de La Fàbrica i explica que ha passat la seva vida a lajugant i sempre han vist la Fàbrica des de fora i tenien curiositat de conèixer-la per dins. "Quan vam saber que obrien les portes vam córrer per agafar entrades i aprofitar l'oportunitat".En la mateixa línia,, de Sant Feliu, apunta que des de sempre han conegut el Walden, l'edifici emblemàtic del Taller d'Arquitectura, i qui el va construir i tenien curiositat per conèixer l'estudi. La Montse, també de Sant Just, diu que La Fàbrica és un lloc que tots els veïns del municipi tenen molt present. "Sempre de petits veníem aquí al costat de La Fàbrica a jugar, que és molt bonica", assenyala. La Carme destaca que Bofill inspirava molta admiració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor