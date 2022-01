El Lleida Esportiu canvia de propietaris per evitar la desaparició

Els germans Esteve ja no manaran més al Lleida Esportiu. Els propietaris del club han decidit deixar-lo en mans de l' empresari gallec Luis Pereira per evitar-ne la desaparició i encarrilar la recuperació. L'entitat ha anunciat en un comunicat que “s’ha arribat a un acord amb el grup de Luis Pereira per donar continuïtat al projecte iniciat a la ciutat el 2011”, i que “en els propers dies s’iniciarà el traspàs en la gestió i elsde l’entitat”.D’aquesta manera, el gallec deque va jugar a la UE Lleida durant mig any en la temporada 1980/81 a 2a divisió B, serà el nou gestor i propietari del club. La pressió social i els nombrosos problemes econòmics i judicials que tenien Albert i Jordi Esteve ha obligat al seu abandó de les totals responsabilitats que tenien a l'entitat.La gestió del Lleida Esportiu en els darrers mesos ha provocat protestes d'afeccionats, polítics i dels propis membres de la plantilla, molts d'ells sense cobrar des de l'inici de la temporada. En aquest sentit, Pereira ha assegurat que la seva prioritat serà elendarrerides als futbolistes i tècnics.L'entesa entre els Esteve i Pereira arriba un dia després que cap representant del club es presentés al jutjat en una compareixença en què l'empresari gallec va demanar el nomenament d’unper forçar la marxa dels encara actuals propietaris. Fa tres setmanes, a més, el club va ser expulsat delper la Paeria, una decisió que ara quedarà presumiblement sense efecte.

