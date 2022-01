El Barça denuncia a la Fiscalia la gestió de Bartomeu

Elha denunciat davant la Fiscalia la gestió de l'anterior junta directiva, liderada per. Així ho ha anunciat el club en un comunicat en què es confirma que el pròxim 1 de febrer es publicaran els resultats de l'investigació, que l'actual junta va impulsar per detectar possibles irregularitats durant el mandat deSegons el mateix text, la via judicial que el club engegarà arriba motivada per "fets que es deriven de les conclusions" de la mateixa investigació Forensic, iniciada mesos enrere, poc després de l'arribada de Joan Laporta a la presidència del club, la primavera del 2021. L'estudi analitza amb tot detall l'etapa de Bartomeu al capdavant del Barça, en el període 2013-2021.Els resultats de la investigació seran exposats a l'Auditori 1899 del Camp Nou, en un acte presidit per Joan Laporta, el dimarts de la setmana que ve. Malgrat que es desconeixen les conclusions de l'informe, el club compartirà els detalls d'accions que podrien portar Bartomeu i els membres de la seva junta a judici.

