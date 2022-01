La UPF es disculpa per haver estudiat sancionar a López Bofill per un tuit

Estic molt satisfet que el claustre de la @UPFBarcelona hagi acabat adoptant les mesures de màxim respecte a la llibertat d’expressió dels professors que es troben a les universitats més avançades del món. Finalment, l’incident que em va afectar haurà pagat la pena. — Hèctor López Bofill 🎗 (@lopezbofill) January 26, 2022

El rector de la(UPF),, ha demanat disculpes per haver estudiat sancionar el seu professorper un tuit. En un comunicat aquest dimecres, la UPF ha explicat que Amat ho ha expressat així en una reunió extraordinària del claustre. El tuit en qüestió va ser: "Contradiccions independentistes: S'admet resignadament que morin gairebé 25.000 persones dei ens fa un terror absolut que mori algú a conseqüència d'un".Amat ha qualificat el comunicat, publicat el 30 de desembre passat, d'"" i ha lamentat profundament el malestar que va generar en una part de la comunitat educativa. A més, el claustre ha aprovat una declaració sobre el respecte, la defensa i la promoció de la llibertat d'expressió.El text sosté que "perquè una universitat pugui complir la seva funció cal l'no només intramurs sinó també en relació amb la societat". Segons la declaració, aprovada per 73 vots a favor, cap en contra i sis abstencions, cal "vetllar perquè totes les persones de la comunitat universitària gaudeixin de laper escoltar, aprendre, escriure, parlar, debatre, expressar i difondre idees i reflexions".La universitat ha expressat el seu “compromís ferm de garantir un entorn on es puguini idees diverses, fins i tot aquelles que puguin resultar controvertides”. Tot i això, ha puntualitzat que el dret a la llibertat d'expressió "no empara aquelles expressions que difamen una persona o col·lectiu concrets, que constitueixin unao unefectius, que envaeixin injustificadament interessos essencials de privadesa o confidencialitat".

