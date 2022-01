Neymar reconeix que va voler tornar al Barça aquest estiu

L'exjugador delactualment a les files delfrancèss'ha sincerat en un documental sobre la seva vida i ha reconegut que va voler deixar el seu actual club per tornar a. La decisió, explica, va ser "única i exclusivament" seva.És la primera vegada que Neymar reconeix públicament la seva voluntat de tornar al Barça, després que des del seue pel PSG el 2017, els rumors d'un possiblehagin estat constants. A més, també reconeix que si volia tornar, era per jugar de nou amb Leo Messi. Malgrat que el desig de Neymar no es va poder complir, en un gir inesperat de guió, el jugador va renovar pel club francès ies va convertir en el seu nou company després de deixar el Barça.La decisió, assegura el brasiler, estava presa al mercat de fitxatges de l'estiu del 2021, en què fins i tot es van iniciar conversacions entre el pare del jugador, que és el seu representant, i el club català. La seva voluntat, afegeix, no era "contra l'afició ni el PSG, simplement sentia que em sentia millor a Barcelona".

