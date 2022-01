L'empresa de Djokovic que busca un tractament contra la Covid fa servir l'homeopatia

Altres notícies que et poden interessar

Després de ser expulsat d'Austràlia per no estar vacunat contra la Covid,va prendre una decisió sorprenent: comprar el 80% de l'empresa danesaper trobar un tractament contra la Covid que no impliqués la inoculació de la vacuna. Però encara restava un gir de guió: l'empresa explica que utilitza l', una tècnica considerada pels experts com aL'empresa detalla al seu lloc web que treballa amb un, una tècnica rebatuda pel científical diari The Guardian. Saunders creu que és un tractament "alternatiu i no provat" que afirma que les substàncies que causen malalties poden, en petites dosis, ajudar als malalts. El científic també critica que l'empresa es defineixi de: "No reflecteixen com funciona la", a la vegada que recomana a qualsevol esportista no posar-hi diners.Djokovic va abandonardesprés de setmanes de polèmica. El país no permet l'entrada a persones que no hagin rebut lacontra la, cosa que passa en el cas del tenista serbi. El número u del món ho va intentar fins a l'últim moment per la via judicial, però finalment no podrà defensar el tro del primerde la temporada. Dies després de la decisió de la justícia australiana, es va fer pública l'adquisició de l'empresa per part de "".​​​​​​​​​

