Enganxada entre Elena i Espadaler al Parlament pels canvis als Mossos

La tensió ja es va veure en l'última comissió d'Interior i avui s'ha traslladat al ple del Parlament. El conseller Joan Ignasi Elena i el diputat del PSC Ramon Espadaler, exconseller d'Interior, s'han enganxat al Parlament pels canvis als Mossos. Espadaler ha tornat a dir que el relleu del major Josep Lluís Trapero i de bona part de la cúpula del cos s'explica per motius polítics i ha tornat a parlar de "purga" a la policia catalana, i ha retret algunes decions adoptades des de la cúpula d'Interior. Elena ha reiterat que els canvis són per poder tirar endavant el projecte al cos i la decisió ha estat seva. "Deixi de jugar amb tot plegat. Fa afirmacions que sap que no són veritat", ha dit Elena a Espadaler."S'han passat dies insinuant que hi ha una operació per tapar la corrupció. És intolerable i molt perillós i injust pels Mossos", ha dit el conseller en resposta a les acusacions dels últims dies tant d'Espadaler com d'altres dirigents del PSC. Elena ha tornat a justificar els canvis als Mossos i ha insistit que les investigacions sobre corrupció són secretes i no depenen d'una persona, en aquest cas l'intendent Toni Rodríguez. "El relleu de Rodríguez és el seu segon, de la seva confiança", ha dit Elena. "L'espectacle que estan muntant és una ficció del seu partit al servei de la propaganda política, i ho saben", ha reblat el conseller, que ha assegurat que als Mossos s'estan vivint els canvis amb "normalitat".El conseller ha dit que l'orientació política de les polítiques de seguretat ha de ser objecte de debat parlamentari perquè els Mossos "estan sotmesos a la sobirania del Parlament i del Govern" i, com a policia judicial, a les ordres de fiscals i jutges. Elena ha retret a Espadaler que faci afirmacions que "sap que no són veritat" i que des del PSC es parli de "connivència amb la corrupció". "Això és una vergonya i més venint de vostès", ha dit.Al seu torn, Espadaler ha insistit en preguntar "qui mana" al Departament d'Interior i ha desconfiat de la destitució del responsable de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC), que "casualment portava causes molt sensibles" que afecten polítics independentistes. Elena ha insistit que les investigacions no les fa només el cap de la CGIC i ha dit que les afirmacions d'Espadaler "són intolerables" per al cos dels Mossos.El conseller ha justificat també els canvis en les defenses dels agents i ha garantit que la defensa que els advocats de la Generalitat és la mateixa que es fa al govern espanyol i més forta que la que es fa des del govern del País Basc. Espadaler ha lamentat que es deixi indefensos els Mossos per satisfer la CUP. "Han tingut un comportament irresponsable", ha reiterat Elena als dirigents del PSC.

