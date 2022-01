Adif destinarà 65,9 milions d'euros per desdoblar l'R3 entre Parets i La Garriga

Com es durà a terme? Quines estacions afectarà?

Històrica inversió en una de les infraestructures més delicades de Catalunya. Adif ha aprovat una inversió deper desdoblar laentre elsLa inversió, en concret, serà de 55,6 milions d'euros entre aquests dos punts, però també es destinaran 10,3 milions per a les obres d'adaptació a l'ample internacional del Centre Logístic dei 6,5 milions d'euros a la modernització del sistema d'electrificació del tram que uneix L'Arboç i Castellbisbal.Ho ha aprovat, a través del Consell d'Administració d'Adif. En total, s'ha donat llum verda a tres adjudicacions de contractes per a actuacions de desenvolupament ferroviari a la província de Barcelona per un valor global de 72,4 milions d'euros.permetrà potenciar el servei de Rodalies, incrementar el servei entre Barcelona i La Garriga, absorbir un major nombre de circulacions i reduir els temps de viatge El termini d'execució previst per a aquesta actuació, finançada amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és de 25 mesos.El desdoblament de la via es durà a terme en un tram de 17,1 km, que passa pels termes municipals de. Entre les actuacions destaca la rectificació del traçat per a l'execució d'una nova plataforma paral·lela a l'actual, sobre la que es muntarà la nova via. Pel que fa a estructures, s'executaran 9 viaductes, 7 passos superiors i 9 passos inferiors, així com 5.304,95 metres de murs.De manera paral·lela, es realitzaran nous drenatges transversals i obres civils de cunetes i col·lectors. Respecte al sistema d'electrificació, s'executaran noves fonamentacions, el muntatge de pals de catenària, l'estesa de 25.110 metres de fil de contacte i la instal·lació d'altres elements associats per a electrificar la nova via.L'actuació, que s'inclou en el Pla de Rodalies i compta amb un termini d'execució estimat de 12 mesos, permetrà racionalitzar les necessitats de manteniment i reduir la probabilitat d'incidències relacionades amb el sistema d'electrificació en un tram amb una elevada densitat de circulacions, tant de viatgers com de mercaderies. En concret, els treballs es duran a termeEntre altres treballs, destaca la renovació d'equipaments com ara els sustentadors, equips de compensació i pèndols, i la construcció de nous pals, a més dels sistemes de posada a terra. També es durà a terme la regulació de l'altura de la catenària, la renovació de conjunts d'atirantat i de suspensió, la retirada d'equips fora de servei i el muntatge de nous elements, com a pòrtics, i mesures com a proteccions antiescalada en les andanes o d'antirobatori de les contrapasses.

