Un atleta eslovè renuncia als Jocs Olímpics d'Hivern per no vacunar-se

El casno ha estat únic al món de l'esport, i s'ha reproduït als. L'atleta eslovèha renunciat a participar en l'esdeveniment que se celebrarà a(Xina) perquè no està vacunat, requisit indispensable del(COI) per poder assistir a la cita olímpica.Tot i això, la batalla legal que va engegar el tenista serbi quan Austràlia li va prohibir l'entrada al país no es repetirà en el cas de Bauer i la. El biatleta eslovè no presentarà cap mena d'al·legació jurídica i simplement no formarà part de la delegació del país als que haurien estat els seus cinquens Jocs Olímpics d'Hivern. El, concretament, demana la pauta completa de la vacuna, o bé unaque justifiqui no vacunar-se.El mateix Bauer ha comunicat una decisió "dolorosa" a través de les xarxes socials, justificant el fet de no vacunar-se perquè creu en la "". "Tinc una actitud molt respectuosa cap al meu cos i la meva salut; confio fermament en el meui crec en la resistència natural", ha afirmat. L'atleta també assegura "respectar" la decisió de cadascú i "assumir" les conseqüències de no vacunar-se.Els Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín comencen el 4 de febrer, i fins ara ja s'han detectat gairebéentre les diverses delegacions. Aquests casos han estat aïllats i testejats amb una prova amb resultat negatiu. A dues setmanes de l'inici de la competició i tot i la sisena onada de contagis que afecta a tot el món, la celebració de l'esdeveniment no sembla estar en perill.​​​​​​​​​

