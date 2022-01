La Unió Europea vol imposar un carregador universal el 2024

Aviat podria ser una realitat no haver de preguntar si algú té un carregador d'iPhone, si la Unió Europea tira endavant l'obligatorietat de vendre unper a tots els dispositius electrònics portàtils. Aquest dimecres els ambaixadors dels 27 han aconseguit tancar una posició comuna que permetrà a la presidència semestral de la UE, que ocupa França, llançar la negociació final amb el Parlament Europeu sobre aquest tema.La iniciativa busca harmonitzar el port d'entrada perquè l'USB-C, utilitzat en tots els telèfons que utilitzen el sistema, es converteixi en l'entrada estàndard per a tots els aparells: mòbils, càmeres digitals, auriculars, altaveus portàtils o consoles de videojoc. Així tots podrien recarregar-se amb el mateix carregador i no caldrà comprar-ne un de diferent per a diferents dispositius.L'objectiu de la mesura, que s'espera que es pugui aplicar a partir del 2024, seriaanual que fa que 11.000 milions de tones de deixalles de productes tecnològics que acaben en les escombraries. A més, es permetrà que quan es compri un dispositiu no estigui inclòs obligatòriament un carregador.En els últims anys el nombre de carregadors ha passat de 30 a 3, però Europa ho veu insuficient i per això es planteja legislar perquè n'hi hagi un de sol. Segons un estudi del 2019, el 44% dels telèfons mòbils venuts a la UE tenien connector USB-C (el que es vol universalitzar) enfront del 38% amb USB Micro-B i el 18% amb el connector d'Apple.

