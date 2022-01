La CCMA cedeix davant Vox i deixa de considerar Marcel Vivet com a «represaliat»

Imatges d'un mateix programa d'El Matí de Catalunya Ràdio, abans i després de deixar de presentar Marcel Vivet com a represaliat.

ja no intervé com a tertulià d'El Matí de Catalunya Ràdio en qualitat d'"", sinó que ho fa simplement com a "activista i professor". Així ho ha reconegut la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació (CCMA),, en un resposta escrita al grup parlamentari dedesprés de preguntar sobre el motiu pel qual se'l presentava com a represaliat.Vivet va començar a col·laborar amb el programa en l'arrencada de la nova temporada, a finals d'agost , poques setmanes després de ser condemnat a cinc anys de presó arran d'una manifestació contra Jusapol en què se l'acusa de desordres i de colpejar un agent dels Mossos. La Generalitat, que va actuar com a va presentar-hi recurs en considerar exagerada la sentència , la qual està pendent d'executar-se. L'activista ha rebut nombroses mostres de suport d'aquells que també la consideren desproporcionada i que denuncien irregularitats en la denúncia i que altres precedents judicials l'avalen Atès que El Matí de Catalunya Ràdio presentava llavors Vivet com a activista represaliat, un diputat de Vox va registrar una pregunta escrita a Llorach qüestionant-ne el motiu, a la que inicialment la presidenta en funcions de la CCMA va replicar el 16 de novembre conforme "[...], sinó com a activista, d’acord amb els criteris professionals de l'equip de direcció del programa". El parlamentari d'extrema dreta, però, va insistir en una reclamació que Vivet encara apareixia presentat al web del programa com a "activista represaliat".Llorach la va respondre novament l'11 de gener passat excusant-se amb que la rèplica inicial "es va fonamentar [...] en la informació directament facilitada per la direcció de Catalunya Ràdio". "Vist el contingut del present requeriment, i requerida de nou la direcció de Catalunya Ràdio, se'ns informa que actualment la web del programa El Matí de Catalunya Ràdio presenta el senyor Vivet coma activista,", afegeix la presidenta de la CCMA, certificant el canvi. Efectivament, s'han modificat retrospectivament les presentacions dels programes on havia participat Vivet, tal com s'observa en les imatges inferiors.Precisament l'11 de gener va tenir lloc l'última participació, per ara, de Vivet a la taula d'anàlisi d'El Matí de Catalunya Ràdio. Entre d'altres intervencions com a tertulià, va demanar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, si encara que no hi havia repressió contra l'independentisme com havia afirmat, pregunta que va obligar-la a matisar-se precisament pel fet que aquell que li ho requeria era un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor