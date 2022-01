L'Any Ferrater difondrà l'obra i llegat del poeta arreu de Catalunya

Ferrater, viu a Catalunya

La intel·lectualitat de Ferrater

L'commemora aquest 2022 elde l'intel·lectual i poeta català (Reus, 1922) que coincideix amb elal seu pis de Sant Cugat del Vallès. Una, presentada aquest dimecres al-seu del Departament de Cultura-, que neix amb l'objectiu de, eli l'ambició de "".Així doncs, la(ICL), de la mà del comissari, ha dissenyat unamb diverses iniciatives ciutadanes i municipals que s'han elaborat al conjunt del territori català durant els darrers anys. Una voluntat deque es complementarà amb un seguit de projectes amb materials videogràfics i didàctics i amb una exposició itinerant per fer entrar la seva figura als centres educatius i a les biblioteques.L'efemèride es fonamentarà encentrals: l'inaugural a, el central aen el Dia Mundial de la Poesia, i la cloenda a. Tanmateix, els dos ajuntaments que van adoptar Ferrater en algun moment de la seva vida seran els encarregats de vehicular l'que treballen per cuidar la sevaDurant l'acte de presentació de l', també s'ha anunciat la col·locació de dues plaques commemoratives –a Reus i Sant Cugat–, el bateig d’una unitat de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) amb el nom de Gabriel Ferrater, novetats editorials, rutes literàries, clubs de lectura o diferents exposicions són algunes de les activitats que es duran a terme al llarg de l’Any.Tanmateix, entre leses publicaran dos primers volums de l'obra completa de Ferrater, edicions diverses de llibres de poesia, una edició en gallec de "Les dones i els dies", i dos reculls sobre el pensament de Ferrater: una antologia crítica i una tria dels seus escrits sobre pintura a propòsit d'artistes catalans.Un exemple evident de laentre l'Any i diverses entitats del territori català és la presència de Ferrater en multitud de festivals de música, teatre i poesia de Catalunya durant el transcurs del 2022. Així doncs, se celebraranal Festival de Poesia de Girona, al Festival PoesiaLleida, al Barcelona Poesia, al festival BarnaSants en la seva cloenda, a la programació del Teatre Auditori de Sant Cugat, al festival Poesia i+ de Caldes d'Estrac o al Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.Per aquest motiu, l'editor i comissari de l'Any Ferrater, Jordi Cornudella, ha reivindicat la necessitat de "" i ha assegurat quefarà d'"" deque hi hagi de la seva persona i obra.Per la seva banda, la tinència d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat,, ha apuntat que enguany és un "" que ajudarà a mantenir viva lade Ferrater. En la mateixa línia, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus,ha demanat que l'Any no quedi en "foc d'encenalls i que tot plegat pugui tenir recorregut, i les peces que es vagin treballant tinguin unaper parlar de Gabriel Ferrater per molt de temps".Ferrater va ser unde primer ordre i poeta català. Va exercir la crítica d’art, sobretot a la dècada dels 50; en aquells mateixos anys va començar també a publicar reflexions sobre literatura catalana i crítiques de llibres, i finalment, a partir del 1964, es va dedicar intensament a la lingüística.A partir de 1967 va sera la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una estreta relació amb el Claustre del Monestir i el popular bar El Mesón de Sant Cugat. La seva obra poètica la va escriure fonamentalment entre 1958 i 1963, i està recollida en tres llibres, Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966), recollits després a Les dones i els dies (1968).

