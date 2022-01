Anna Grau blanqueja el franquisme i critica la immersió: «Es fa amb mala bava»

La diputada de Ciutadans al Parlament, Anna Grau, ha fet aquest dimecres unes polèmiques declaracions amb relació al franquisme, la situació del català i la immersió lingüística en una entrevista al programa de TVE Cafè d'Idees, presentat per la catalana Gemma Nierga.



Sobre l'escola en català, ha assegurat que es dona molta força al català en detriment del castellà malgrat que "no és una realitat social". A més, ha conclòs, això es fa amb certa de "mala bava". Sobre la sentència judicial del 25% de castellà, la diputada taronja considera que el Govern "haurà de baixar del burro". A més, creu que l'executiu d'Aragonès "no aconseguirà carregar-se el castellà, tal com Franco no va fer-ho amb el català".

Quan la presentadora ha recordat a Grau que el franquisme va prohibir parlar el català, Grau ha respost assegurant que "més que prohibir el català, ho feia en alguns àmbits". A més, ha afirmat que aleshores era la llengua de "les minyones". A més, no ha dubtat a declarar que Franco i l'actual Govern de la Generalitat "tenen molts paral·lelismes".Pel que fa a la situació del castellà a Catalunya, ha afegit que "està arraconat, desprestigiat i s'ha intentat tractar de llengua estrangera, però no està prohibit". En aquest sentit, ha posat d'exemple el cas de la nena "humiliada" a qui se li va donar per incorrecta una resposta en castellà al Tot es Mou. Després de totes aquestes afirmacions, ha volgut tancar el debat, ja que "la guerra de llengües ens la podríem estalviar" i, en canvi, s'ha convertit la llengua en un "cavall polític".

