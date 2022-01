Viatges llampec a Madrid, la solució de joves catalans per sortir de festa

Viatjar a Madrid per sortejar el tancament de l'oci nocturn a Catalunya. És la solució que han trobat alguns joves catalans per a sortir de festa i de retruc, no incomplir cap norma. Segons han explicat diversos testimonis aquest dimecres a El Matí de Catalunya Ràdio, aquesta fórmula consisteix a comprar bitllets a preu reduït per arribar a la capital al vespre, anar a una discoteca i tornar amb el primer tren del matí.



Atrets per l'obertura de l'oci nocturn i la restauració que porta per bandera el govern d'Isabel Díaz Ayuso, fan viatges llampec a la capital espanyola mentre a Catalunya, les discoteques continuen tancades i en molts casos, fortament afectades pel deute. El sector de l'oci nocturn, de fet, ha estat un dels més crítics amb la gestió de la pandèmia per part del govern liderat per Pere Aragonès.

Una jove assegurava que ella i la seva colla "no és la primera vegada" que ho fan. Aprofitant ofertes de 40 euros per anada i tornada amb companyies low-cost que uneixen les estacions de Sants i Atocha en dues hores i mitja, aproximadament.Un altre testimoni relatava que es va desplaçar a Madrid diversos dies, amb l'objectiu de fer turisme i de "divertir-se" tot aprofitant les restriccions inexistents, i un altre explicava que visitaria amics un cap de setmana i sortiria de festa el divendres, "quan obren les discoteques més famoses".

