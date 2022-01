Díaz anuncia un increment del salari mínim aquest any i dona per fet l'aval d'ERC a la reforma laboral

La vicepresidenta segona i ministra de Treball del govern espanyol,, visita durant dos dies Catalunya amb un clar objectiu: pressionar de la mà dels sindicats aperquè acabi avalant la. La primera cita l'ha mantingut aquest dimecres a la, des d'on ha donat per fet que els republicans acabaran donant suport a una reforma que reivindica que "recupera drets" dels treballadors. També ha aprofitat per anunciar que elreunirà els agents socials per abordar un"Totes les normes del meu ministeri, com la dels riders, els ERTO o el treball a distància. Tenim una relació extraordinària, confio en la negociació i crec que tirarà endavant", ha dit Díaz abans de reunir-se amb el sindicat. La vicepresidenta ha defensat que la reforma laboral és "la primera en 40 anys que avança en la recuperació de drets" i ha donat per fet que les formacions polítiques d'esquerres no ho impediran.Com a exemple ha citat que un treballador del sector del transport a Barcelona cobrarà 7.700 euros a l'any més i una cambrera de pis 5.500 euros més anuals perquè recuperarà la ultraactivitat dels convenis., ha assegurat Díaz, que ha afegit que "res l'apassiona més que defensar els treballadors".Per aquest motiu, ha aprofitat la visita a Catalunya per anunciar que el 7 de febrer convocarà la taula amb sindicats i patronals per tal d'abordar l'increment del salari mínim, ara situat en 965 euros, aquest mateix any. El seu objectiu és que. Més enllà d'aquesta novetat, ha insistit que la reforma laboral és de caràcter "estructural" i suposa un canvi de paradigma respecte la doctrina de retallar drets laborals impulsada pel PP. "Aquesta reformade defensa dels drets dels treballadors", ha insistit.Díaz ha esquivat donar detalls de la negociació amb ERC, a la qual s'ha limitat a donar les gràcies per avalar fins ara les polítiques del seu ministeri. Amb tot, ha advertit que la reforma, sinó una norma per avançar en drets. Ho ha dit en referències a les acusacions llançades pel portaveu d'ERC al Congrés,, que ha titllat de "projecte personal" aquesta reforma i la vincula amb les intencions de Díaz de ser candidata a les pròximes eleccions espanyoles. Malgrat l'optimisme de la vicepresidenta, els republicans sostenen que no poden donar suport a aquesta reforma si no es permet tramitar-la com a projecte de llei per incorporar millores perquè, tal i com està,

