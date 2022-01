La dosi de record és altament recomanable perquè algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, disminueixen aquesta protecció, sobretot davant de noves variants com l’òmicron.

Elha ampliat a una bona part de la població la vacunació de la dosi de record de la Covid-19 . En concret, ja la poden demanarque tinguin la pauta completa de vacunació amb Pfizer o Moderna, sempre que hagin passat 5 mesos des que van rebre l’última dosi.La dosi de record ésperquè, tot i que les vacunes proporcionen una resposta immunitària molt efectiva, algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, disminueixen aquesta protecció, sobretot davant decom l’òmicron, la majoritària actualment a Catalunya.La dosi de record, l’allarga i ajuda a reduir el risc de patir Covid persistent o d’ingressar a l'hospital sobretot en les persones grans, immunodeprimides o amb més risc d'infecció i de malaltia greu.

Cinc mesos des de la pauta completa amb Pfizer o Moderna

Per rebre la dosi de record, cal que hagin passat cinc mesos des que es va rebre la segona dosi, en el cas d’haver rebut els vaccins de Pfizer o Moderna.

Si s’ha agafat la infecció de la Covid-19 després d’haver rebut la pauta completa, es recomana administrar la dosi de record cinc mesos després de superar la malaltia.

La vacunació redueix la probabilitat d’ingrés hospitalari

Elsper a aquesta dosi de record continuen sent les persones a partir de 40 anys i els vacunats de qualsevol edat que van rebre la pauta completa amb Astrazeneca o Janssen.Per rebre la dosi de record, cal que hagin passatdes que es va rebre la segona dosi, en el cas d’haver rebut els vaccins deSi s’ha rebut les dues dosis d’o la dosi única de, han de passarper poder rebre ara la dosi de record.Si s’ha agafat la infecció de la Covid-19 després d’haver rebut la pauta completa de la vacunació, es recomana administrar la dosi de recordd’haver superat la malaltia. Tot i així, és possible vacunar-se amb la dosi de record 4 setmanes després d’haver superat la infecció.Per accedir a la dosi de record, cal demanar cita prèvia a través del portal vacunacovidsalut.cat , des d’on es pot triar punt de vacunació i dia i hora. Els destinataris de la dosi de record aniran rebent un SMS convidant-los a la vacunació i dirigint-los a aquest enllaç.La dosi que s’està administrant és d’ARNm, és a dir, Moderna o Pfizer, indiferentment de les vacunes que s’hagin rebut per arribar a la pauta completa de vacunació. De fet, s’ha comprovat que totes dues vacunes, tant la Moderna com la Pfizer, tenen una eficàcia molt elevada, independentment dels vaccins que s’hagin rebut en un primer moment (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen).El Departament de Salut manté laperquè es vacuni, tant les persones que poden rebre ara la dosi addicional com totes aquelles que encara no estan vacunades.Cal recordar que les persones no vacunades majors de 12 anys tenen una probabilitat. En el cas dels majors de 50 anys, aquesta possibilitat augmenta a 3,7 vegades més de ser hospitalitzades i 8,1 vegades més d’acabar a la l’UCI. Si ens referim a les persones de més de 70 anys, aquestes tenen una probabilitat 6,1 vegades més de ser hospitalitzades i 15,2 vegades més d’entrar a la UCI que les persones d’aquesta edat amb la dosi de record.La vacunació té com a objectiu protegir tota la població del virus per evitar casos de malaltia greu, Covid persistent, ingressos hospitalaris i morts.

