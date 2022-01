Les opcions amagades i molt útils de WhatsApp

amaga un menú que només apareix quan es vol editar la pantalla d'inici *on se situen les icones de les aplicacions. Quan es toca de forma prolongada la icona de WhatsApp, tant en Android com en iOS, es poden trobar dreceres poc conegudes.En el cas d'apareixen les opcions d'eliminar l'aplicació, editar la pantalla d'inici i la informació de l'app. Al costat apareix un accés directe a la càmera de WhatsApp i els xats dels tres contactes més freqüents, per poder escriure'ls amb més rapidesa.Enapareixen més opcions. Es pot buscar qualsevol mena d'arxiu a WhatsApp, crear un nou xat, accedir a la càmera de l'aplicació i visualitzar el codi QR del compte de l'usuari en la plataforma de missatgeria. Aquesta última opció és interessant perquè permet donar el contacte a una altra persona sense que hagi d'afegir el número de telèfon de l'altra persona.

