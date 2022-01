Diversos ajuntaments proposen deixar de pagar impostos a Hisenda

El grup "", format per una cinquantena de consistoris catalans , reclamen la "sobirania fiscal" que, manifesten, els permetrà"en el moment que les institucions catalanes decideixin que ha arribat l’hora de la".En un manifest, que també han presentat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, animen a tots els ajuntaments de Catalunya al fet que hi participin amb la intenció de dominar "lai donar resposta a les necessitats econòmiques de la nova República Catalana". Segons el seu portaveu,, alcalde de Sant Pere de Torelló, des de l’àmbit local s’ha de fer un acte de preparació: “si en un moment donat es vol fer l’acte de sobirania, tindrem la capacitat econòmica per poder fer front a la nova República catalana”.El que demanen als ajuntaments catalans éspagant els impostos a l’(ATC) en comptes d’Hisenda, demostrant així que, per a ells, "l'únic govern legítim" és el de Catalunya. També, insisteixen que la Conselleria d’Economia activi el projecte "Política fiscal corporativa" amb l’objectiu que els ajuntaments puguin pagar els impostos a l’ATC. Un acte, explica l’alcalde de Sant Pere de Torelló, ", d’alliberament de la nostra nació"."Només creant lesi d’altres sobiranies ens permetrà” afirmen, encara que no només reclamen l'anomenada "sobirania fiscal", sinó que també es comprometen a assolir la "". Contra el que consideren un, el desorbitat preu de la llum i la inactivitat per part de l’Estat, consideren que el món local s’ha d’agrupar ide poder polític.El grup de municipalistes, s’abandera de lluitar pel futur dels veïns i la creació de la República Catalana també en l’àmbit empresarial. Es comprometen a, d’acord amb la Directiva del Consell sobre contractació pública i la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu, que demana donar importància a aquests negocis, per a ells ""."Ajuntaments de Catalunya per la Sobirania Fiscal" defensa l’avenç de la independència des del món local, el que, expliquen, es troba eni que dona resposta amb “l’activisme, la imaginació, la intel·ligència i el compromís ferm". I, recullen, que assolint la “sobirania fiscal”, la "sobirania energètica" i d’altres sobiranies es recupera “l’acció política i social”". Afirma Fàbrega, que “no és cap delicte fer sobirania fiscal, és donar peu a què quan vulgui el nostre Govern ho pugui exercitar”.

