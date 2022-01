Disney retirarà els set nans de la nova pel·lícula de Blancaneu per «eliminar estereotips»

prepara, des de fa anys, una versió amb actors reals de la pel·lícula de la. Una versió que, pel que semblano comptarà amb els popularsLa productora, després de consultar a la comunitat del nanisme, ha decidit substituir aquests personatges per criatures màgiques amb l'objectiu d’"eliminar estereotips".La pionera decisió de Disney arriba després de les crítiques de l’actorqui pateix, una afectació que causa. En una, el famós actor deva qualificar d'"hipòcrites" els productors de la pel·lícula, ja que asseguren ser “progressistes” però refan una història plena de clixés sobre les persones amb nanisme. La reacció de Disney no s'ha fet esperar i han confirmat la substitució dels popularsque fins ara acompanyaven la princesa a totes les versions de la història.La nova versió, que s'estrenarà el 2023, està liderada per Greta Gerwig coneguda per dirigir LadyBird o Mujerecitas i ja té les seves dues protagonistes., que va adquirir fama pel seu paper a West Side Story, serà la nova Blancaneu, mentre que la Reina Malvada serà interpretada per, coneguda sobretot pel seu paper de Wonder Woman. La pel·lícula, de què encara no ha començat el rodatge, podria veure la llum el 2023.

