Rècord d'inversió en startups de salut a Catalunya: més de 200 milions d'euros

La inversió en startups de salut a Catalunya va arribar a la xifra rècord dedurant el 2021, esperonada pel capital risc, que va representardel total de finançament. Així, presentat aquest dimecres per Biocat, CataloniaBio & HealthTech i ACCIÓ, que xifra en un 83% la proporció de capital aixecada de la mà d’inversors internacionals.L'any 2021 va destacar pel creixement en inversió en tecnologies mèdiques, que va multiplicar-se per 2,4 respecte al 2020, mentre que les companyies de salut digital van aconseguir gairebé duplicar el finançament captat, fins a excedir els 60 milions d’euros. Malgrat l’impacte de la pandèmia, el sector de les startups de salut a Catalunya va consolidar la seva tendència a l’alça durant el 2021."Seguim amb el creixement que ja anàvem identificant els anys anteriors, d’una nova startup per setmana, que suposa entre 50 i 55 startups a l’any", ha informat aquest dimecres en roda de premsa el director general de Biocat, Robert Fabregat. Dins d’aquest elevat ritme de creació,que treballen en teràpies, que han crescut un 31% des del 2018, segons l’informe.La major part d’aquestes companyies són spinoffs sorgides d’instituts de recerca i universitats, com el BSC, ICFO, IDIBAPS, IJC, la UPF o la UB. Cque exporten més del 50% de productes de ciències de la vida i salut de l’Estat espanyol. El sector, “un dels hubs més atractius d’Europa”, segons l’informe, suposa el 8,7% del PIB català -un 1,4% més que el 2018- i dona feina al 8% de la població ocupada.En l'apartat de grans operacions,, el document remarca les adquisicions de companyies locals a altres empreses, majoritàriament americanes. En total, l’any passat es van tancar 36 operacions, un nombre inferior respecte al 2020, quan van registrar-se 41, però superior en quant a import mitjà per operació. D’altra banda, Fabregat ha destacat als mitjans l’increment de dones que ocupen posicions directives en les startups de salut a Catalunya, que han passat d’un 19% al 26%, el que suposa un increment del 51% de dones en alts càrrecs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor