Salut està pendent de confirmar "un o dos casos" de la nova variant derivada de l'òmicron, anomenada per ara "òmicron sigil·losa", segons ha detallat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Aquesta nova variant té més mutacions que l'òmicron i s'ha detectat en més de quaranta països. "Si no la tenim aquesta setmana la tindrem la següent o l'altra", ha reconegut Cabezas. De tota manera, ha insistit que això "no implica cap canvi" respecte a la situació que té ara mateix Catalunya. Les primeres dades indiquen que aquesta "òmicron sigil·losa" seria més transmissible que l'òmicron, però no hi ha evidències que sigui més severa o que s'escapi més a la protecció de les vacunes.Aquesta nova soca del virus s'ha descrit en uns 40 països, el país amb més casos és Dinamarca, però també el Regne Unit o l'Índia. Aquesta subvariant no té la mutació característica del gen S que permet que la variant original d'òmicron sigui detectada en una prova PCR, per la qual cosa podria ser més difícil de distingir d'altres variants en tests. Aquest factor és el que li dona el nom amb què ha estat batejada. Els primers casos detectats a l'Índia eren asimptomàtics o lleus. A dia d'avui, la variant òmicron és la majoritària a Catalunya.Pel que fa a la vacunació, Salut ha superat les 15 milions de dosis de vacunes administrades. "És una fita molt important i té repercussió en hospitalitzacions i UCI. Són vides salvades", ha dit Cabezas. Hi ha un 40% de primeres dosis en infants de 5 a 11 anys, que va augmentant de manera progressiva. Per sobre de 70%, la cobertura de tercera dosi està a més de 90%. Un 85,7% dels majors de 12 anys tenen pauta completa. "Cal vacunar-se i posar-se la dosi de record", ha dit Cabezas. Pel que fa a les terceres dosis, Cabezas ha dit que hi haurà alguna modificació dels protocols després de l'acord d'ahir a la Comissió de Salut Pública, que recomana esperar cinc mesos a posar-se la dosi de reforç si s'ha passat la Covid.De tota manera, la doctora ha dit que encara no tenen el document oficial del Ministeri de Sanitat i que tothom que hagi passat la malaltia podrà rebre la tercera dosi a partir de les quatre setmanes, tot i que si pot esperar és recomanable que esperi fins al voltant de cinc mesos.Cabezas ha detallat la situació epidemiològica. A Catalunya s'observa que en determinades edats la incidència comença a frenar-se. La incidència continua sent molt alta en els grups d'edat més joves, cosa que s'explica per l'esforç diagnòstic en aquestes franges, especialment a les escoles. "Són incidències amb casos que sovint són asimptomàtics, però que requereixen de mesures de control de casos", ha apuntat. La positivitat va baixant (21,11%) i la Rt en 1,14, menor que en setmanes anteriors i que confirmaria la "desacceleració". El grup menor de 15 anys, on es fan moltes més proves, la incidència puja i va pujar la incidència global. En la resta de grups, la incidència baixa, excepte en el grup de correspon als pares de nens en edat escolar, on també hi ha un increment relacionat amb les proves que es fan als infants.L'última setmana s'han fet més de 800.000 proves. Això fa que es detectin casos que en altres comunitats no es detecten. S'han fet més de 300.000 proves d'antigen en centres educatius, amb positivitat del 7%, més baixa que la mitjana de tota la població. "Estem detectant casos que no estaran en contacte amb la resta i per tant posem més protecció a l'entorn escolar", ha dit Cabezas, i ha remarcat l'esforç que està fent l'atenció primària. Tot el sistema sanitari i educatiu ha fet un "esforç extra" a l'hora de detectar casos. D'altra banda, la variant òmicron és la majoritària a Catalunya, amb més d'un 90%. Pel que fa al percentatge de reinfecció, un 7,52% dels casos en menors de 50 anys són de reinfecció.La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha explicat que la incidència comunitària continua sent molt elevada. De tota la seqüenciació de nous casos feta a Catalunya, el 98% és d'òmicron. El sistema hospitalari ha hagut de fer front a dues onades en una -delta i òmicron-. Si ens fixem en els pacients ingressats, el 88% és òmicron. "La delta com a casos nous està pràcticament desapareixent pel que fa a entrada de pacients a l'hospitals", ha dit. El 28% dels ingressats a hospital i el 33% de les UCI no estan vacunats. "Tenim una pauta completa de vacunació redueix el risc de malaltia greu", ha remarcat Craywinckel. El 23% dels casos ingressats a UCI són d'òmicron, i d'aquests, un 80% no està vacunat, o és immunodeprimit o té morbiditat severa. "Els òmicrons que ingressen són especialment greus i s'ha de reforçar protecció vacunat", ha dit.Salut introduirà una nova variable en la declaració de casos covid a l'UCI que discrimini si el motiu d'ingrés és "per" covid o "amb" covid. "En els propers dies hem d'esperar que les dades de pacients a UCI baixin, però aquesta baixada pot estar relacionada amb un descens de l'impacte de la malaltia en pacients crítics però també perquè intentarem ser més fins a l'hora de comptar els pacients que estan a l'UCI per la Covid", ha dit Craywinckel. Per exemple: una persona contagiada de Covid lleu que té un infart i acaba a la UCI, acaba a la UCI "amb covid", no "per covid". La directora també ha detallat perquè varien les dades de Sanitat i les de Salut: les de Catalunya comptabilitzen només els hospitals, mentre que les de l'Estat compten tots els centres assistencials. "Les dades del ministeri surten de 26.000 llits i nosaltres comptem 16.000 llits. L'Estat compta llits que no són de pacients deguts", ha dit Craywinckel.​​​​​​​​​

