Les restes d'unde SpaceX llançat el 2015 sota la missió Dscovr estan fora de control i podrien estavellar-se contra lael 4 de març, segons informa Pluto Bill Gray, creador del programari d'astrometria Guide, amb què astrònoms professionals i aficionats comuniquen la presència d'objectes pròxims a la Terra, asteroides, planetes menors i cometes.El propulsor buit del Falcon viatja sense control des del 2015 viatjant a la bona de Déu. Va ser enviat per posar en òrbita l'observatori climàtic de l'espai profund, o Dscovr, perguanyar precisió en les alertes i previsions de l'administració d'oceans i atmosferes dels EUA. S'esperava que el casquet del coet quedés en una zona d'equilibri gravitatori, però no va poder col·locar-s'hi i va quedar abandonat a la seva sort.Per fortuna,. Si topa a 2,58 quilòmetres per segon (uns 9.288 quilòmetres per hora) quan s'estavelli, el coet es cremarà abans de l'impacte, ja que la Lluna no té atmosfera. Serà pràcticament impossible veure-ho des de la Terra, encara que sí que podrà veure's abans d'estavellar-se entre el 5 i el 7 de febrer.

