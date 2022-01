Naim Darrechi a les persones vacunades: «Ho heu fet per entrar als llocs, borregos»

Ahora mismo en directo Naim Darrechi, el que engañaba a sus parejas sexuales para no ponerse condón, y al que siguen 26 millones de niños y jóvenes, dando un mensaje antivacunas y exhibiendo su ignorancia ante miles de personas.

QUIÉN SE LO PODÍA ESPERAR. pic.twitter.com/nyCo1DvrAt — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 24, 2022

El tiktoker més seguit d'Espanya,que ha tornat a generar polèmica aper les seves declaracions sobre salut i pandèmia. En un vídeo compartit a la xarxa social assegura que les personessón uns "borregos" i critica el que considera l'interès real de les persones vacunades: “Vosaltres us heu vacunat per poder entrar els llocs. Si ningú hagués fet pressió, no ho hauríeu fet”, ha afirmat. L’influencer ha deixat clar que ell no s’ha vacunat ni pensa fer-ho i a més ha acusat la majoria de la població d’”interessada”.A més a més, ha assenyalat que “les persones vacunades i no vacunades es contagien igual” perquè l’"eficàcia no està demostrada". Evidentment, ha rebut desenes de comentaris negatius iNo és la primera vegada que el tiktoker balear salta al centre de la polèmica: al juliol va assegurar que ejaculava, sense preservatiu i "sense avisar", dins de les noies amb qui mantenia relacions sexuals. Pel que sembla, les dades indiquen el contrari. Dues dosis eviten l’hospitalització en un 71% i amb tres dosis, aquesta xifra augmenta fins al 90%. És cert que el risc de contagi després d’haver-se vacunat segueix existint. Ara bé, també ho és que vacunar-se redueix, i molt, la possibilitat de patir covid greu i d'acabar a l’UCI.​​​​​​​​​

