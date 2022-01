Lano és nova, no és cap invent modern. Dictadures, festivals, governs i grans companyies han exercit aquest control a l'obra artística del setè art atenint-se a motius completament subjectius o moralistes. El problema, però, és que és una pràctica que se segueix exercint avui dia.És el cas dl servei de streaming xinès(un dels més grans del país), que ha estrenat la pel·lícula Fight Club. L'obra deperò, ha arribat a la plataforma xinesa amb alguns canvis significatius: el seu final, el mític desenllaç de la pel·lícula a ritme de la cançó de, ha estat modificat. Es desconeix l'orígen o el motiu concret d'aquest canvi significatiu, però l'objectiu és clar: escabolir-se de les mesures restrictives i censores del govern xinès.La pel·lícula original acaba amb el personatge d'adonant-se que ell i(Brad Pitt) són la mateixa persona. El personatge de Norton mata en Tyler després de disparar-se "a si mateix", però en els segons finals de la pel·lícula, ell i Marla Singer (Helena Bonham Carter) observen com elsegueix viu i uns explosius destrueixen diversos edificis.No obstant això, a la versió de Tencent Video de la pel·lícula de Fincher eque revela que la policia va actuar contra els criminals i va capturar el protagonista. "Gràcies a la pista proporcionada per Tyler, la policia va descobrir ràpidament tot el pla i va arrestar tots els criminals, evitant amb èxit que la bomba explotés. Després del judici, Tyler va ser enviat a un manicomi per rebre tractament psicològic. Va ser donat d'alta de l'hospital el 2012", explica el text.Una font ha revelat al mitjà especialitzatque la pel·lícula va seri després aprovada pel govern abans de ser apta per a la seva distribució. L'editora xinesa de la pel·lícula, Pacific Audio & Video Co., és una filial de Guangdong TV, de propietat estatal.

