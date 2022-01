Aragonès admet la necessitat d'un «nou impuls» per desencallar el conflicte amb l'Estat

El president de la Generalitat,, fa dies que madura com pot aprofitar l'arrencada del 2022 per actualitzar la negociació del. I en la sessió de control al Govern d'aquest dimecres al Parlament s'hi ha referit. En resposta a, president del grup parlamentari d'ERC, Aragonès ha defensat la necessitat d'un "" a la negociació amb l'Estat a través "d'intensificar actuacions" per forçar el govern espanyol a implicar-se "intensament" en la. "Cal una mobilització en positiu, subratllant allò que compartim", ha assenyalat el president, en referència a l'amnistia i l'autodeterminació.Com es traduirà aquest necessitat de prendre impuls? Tal com ja va avançar ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja-, Aragonès té prevista la celebració d'unaper madurar una "proposta" que verbalitzarà en una conferència el 14 de febrer. En la seva intervenció a la cambra d'avui, el president català ha posat en valor que l'independentisme va obtenir un 52% dels vots en les eleccions de l'any passat i que toca vehicular aquesta força.La taula de diàleg també ha motivat la pregunta del president del grup parlamentari de, que ha recordat que la iniciativa d'ERC encadena dos anys sense que hagi donat cap profit en la resolució del conflicte polític. "", ha afirmat Batet, en una esmena a la totalitat a l'estratègia que l'executiu va validar en el pla de Govern. Junts ja es va desmarcar de l'última reunió de la mesa de negociació que es va fer a Barcelona, fet que va provocar una crisi entre els socis independentistes.El dirigent de Junts ha subratllat a Aragonès les "" del president espanyol,, per tornar a convocar la taula, com li demana ERC, i ha manifestat la manca de "" de la Moncloa per atendre les reclamacions de l'amnistia i l'autodeterminació. "Hem de construir alternatives per avançar cap a la independència", ha afirmat el dirigent de Junts.En el torn de resposta a l'hemicicle, el president de la Generalitat ha plantejat a Batet que està "plenament compromès amb la recerca d'una solució política i democràtica al conflicte", per la via del diàleg amb l'Estat. "Aquest 2022 ha de ser l'any en què es comença a", ha afegit Aragonès, que ha verbalitzat que la ronda de consultes amb partits i entitats ha de servir per "rearmar l'independentisme".La candidatura catalana alsdel 2030 ha centrat bona part de la sessió de control a la qual s'ha sotmès el president de la Generalitat, que hi ha acudit de manera física al Parlament després de donar negatiu en una prova de coronavirus després d'un contagi al seu nucli familiar. Davant lesde lai dels, que han retret al Govern l'actitud favorable als Jocs, Aragonès ha indicat que qualsevol projecte serà "" i allunyat de l'especulació, i ha posat l'accent en el fet que la consulta a l'Alt Pirineu i a l'Aran obeeix a un mandat parlamentari . També ha indicat que, si el territori no ho vol, "", tot i que ha posat de manifest que la gran majoria dels alcaldes i alcaldesses de la zona estan a favor d'impulsar, com a mínim, la candidatura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor