Les UCI baixen dels 500 ingressats mentre es detecten 36.000 contagis

CONTAGIS 2.072.074 (+36.000) INGRESSATS 2.862 (+24) UCI 495 (-19) DEFUNCIONS 25.459 (+40) Rt 1,14 (-0,01) REBROT EPG 6.741 (+78)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.449.216 (+2.855) DOSI 2 5.639.019 (+6.425) Actualització: 26/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.449.216 (+2.855) 87,7% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.171.733 (+3.246) 85,7% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 82.411 (-22.776) Actualització: 26/01/2022 TERCERES DOSIS 2.872.118 (+11.903) REBUIG A LA VACUNA 115.266 (+69) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.684.111 Dosis Moderna/Lonza: 4.167.665 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.729 Dosis Janssen: 348.985 Actualització: 23/01/2022

Altres notícies que et poden interessar

L'alta taxa de vacunació i la immunitat dels que han passat la Covid han fet que l'onada d'òmicron no hagi portat lesa nivells tan crítics com els d'anteriors esclats de contagis i han dut el Govern a retirar totes les restriccions menys el tancament de l'oci nocturn i el certificat Covid. Les dades d'aquest dimecres confirmen la tendència. Hi ha 495 pacients en estat crític, 19 menys que el dia anterior, un valor alt però allunyat dels fins a 700 crítics que hi havia ara fa un any.Això sí, els centres hospitalaris continuen a nivells d'ara fa un any, en plena tercera onada. Una jornada més, els hospitalitzats creixen, amb 24 ingressos nous que eleven la xifra total a 2.862 persones.En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha declarat 36.000 nous contagis, que eleven la xifra total a 2.072.074. Pel que fa a les defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia, el total és de 25.459, 40 més que en l'última actualització.El risc de contagi continua disparat i s'enfila 78 punts (6.741), i l'Rt es redueix una centèsima fins a 1,14. El 21,11% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.incidència acumulada a 14 dies puja de 5.902,47 a 5.999,83 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 3.192,66 casos a 3.204,52.Pel que fa a la, s'han punxat 2.855 primeres dosis, 6.425 segones dosis i 48.688 dosis de record. Hi ha un 85,7% de la població amb pauta completa, mentre que la cobertura de la, que redueix el risc de contagiar-se d'òmicron, encara és només del 45,5% dels catalans de més de 12 anys.[intext4]​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor