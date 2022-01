El MNAC reclama un deute acumulat de 8 milions d'euros al Ministeri de Cultura

Els projectes del 2022

La direcció delsegueix reclamant un deute acumulat deal Ministeri de Cultura, a qui precisament li correspon unaamb el museu barceloní. El diari Ara assegura, gràcies a fonts del mateix museu, que el 2012 va ser l'últim any amb una aportació similar a aquest percentatge. La xifra era un 29,12%.Pepe Serra, director del museu, que està a punt de celebrar el seu desè aniversari al capdavant de la institució, manté la seva reclamació d'ampliació del MNAC. Segons explica el diari Ara, el mateix Serra assegura que la situació és "a punt de desencallar-se" i que les converses entre la conselleria de Cultura de la Generalitat i el Ministeri van per bon camí.El Govern, per la seva banda, ha arribat a augmentar un 20% la seva aportació econòmica, però l'estat espanyol no ha concretat encara si atorgarà noves aportacions més substancioses.El MNAC acollirà aquest 2022 una dotzena de projectes expositius que són expressió de la col·laboració amb institucions internacionals i del treball de "recuperació" d'artistes locals. Quant al primer, al maig estrenarà una exposició de William Turner de la mà de la Tate de Londres, i al juliol exhibirà per primera vegada totes les pintures murals d'Annibale Carracci per a la Capella Herrera de Roma, en col·laboració amb el Museo Barberini i el Museo del Prado.En clau local, el MNAC "descobreix" la fotògrafa Mey Rahola, revisa la figura del pintor Feliu Elias i mostrarà aspectes inèdits de l'arxiu Anglada Camarasa. Aquests i altres projectes són expressió de la intensificació de les relacions amb una xarxa de museus de Catalunya.

